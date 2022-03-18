台北市中山區一名呂姓酒店經紀凌晨開著賓士休旅車行經松江路、錦州街口，直接撞飛一輛由林姓現役軍人騎乘的機車，造成林員倒地頭部重創送醫後不治，肇事者一度落跑1個小時後才回到現場認罪，慘被撞死的林姓軍人妻子接獲噩耗趕到派出所，崩潰大哭「老公休假說要跟朋友聚會，怎麼會這樣啦？」

身分曝光！軍人休假返家 慘遭酒店經紀開賓士撞飛奪魂

林妻向警方表示，丈夫因為休假，晚上說要和朋友聚會就騎車出門，沒想到凌晨就接獲通知說丈夫出車禍，怎麼會這樣?

根據調查，呂男駕駛要價近400萬的GLE賓士休旅車，由州街東往西方向行駛，林姓機車騎士則沿著松江路南往北方向，結果在路口互撞，林員遭猛烈撞擊後倒地，造成頭部鮮血直流，當場無生命跡象，經送往醫院急救後仍不治，

軍人遭賓士撞死影片曝光 酒店經落跑1小時 妻淚喊：怎麼會這樣。(戴志揚翻攝)

但警方到現場後，竟然發現賓士車駕駛已離開現場，經過調閱監視器，發現呂男下車查看後，竟攔計程車逃逸，直到一個多小時後才回到現場，坦承自己就是賓士駕駛，但強調自己並無喝酒，只是害怕不知所措而逃離。

警方立刻對呂男進行酒測，發現並無酒精反應，原先員警一度以為有人頂替，但監視器畫面顯示呂男確定為賓士車駕駛，訊後將呂姓男子依過失致死及肇事逃逸罪嫌，移送法辦。