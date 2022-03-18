宇宙人推出新專輯《理想狀態》，歷時近5年創作，17日全面數位發行。他們日前拍攝首波主打歌〈你的樣子〉MV，其中間奏處邀來金曲唱作歌手孫盛希跨刀合作，貝斯手方Q笑道：「她的和聲算是這首歌的大彩蛋，期待未來真正合唱起來。」

宇宙人在MV中的豪宅開喬遷派對，也算是實現某種「理想狀態」，阿奎笑說：「聽身邊很多朋友都說買房是一種理想狀態，住豪宅是大家的夢想，所以拍攝地點就在山區豪宅，相當氣派漂亮。」不過進入宣傳期的他們行程繁忙，凌晨3點就集合拍MV，也讓他們苦中作樂，開玩笑說道：「結果〈你的樣子〉變成『累的樣子』了。」

宇宙人分享〈你的樣子〉在去年疫情期間製作，邀請孫盛希軋一角獻聲，負責詞曲創作的主唱小玉說道：「我那時候想營造情侶在同一個空間對話的感覺，只是我們是用唱的方式來表現，所以第一時間我就想到孫盛希。當時大家幾乎都待在家沉澱，所以找她一起來玩。」