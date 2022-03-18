CNN報導，俄羅斯在烏克蘭毫無進展，也讓普丁積極在外尋找盟友。日前傳出要找北京幫忙但遭否認，白俄羅斯、車臣沒有太大用處，也讓普丁把心思轉到長期扶植的中非國家身上。CNN指出，這是危險的一步。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方的盟友數量有著巨大差距－烏克蘭身後有50多個西方國家，雖然不直接派遣軍隊，但在背後給予大量軍費與武器支援，經濟制裁也給俄羅斯極大壓力；俄羅斯做為開戰方，盟友中只有白俄有做出實際行動開道讓俄軍通過；還有敘利亞，俄羅斯長期資助阿薩德政權，作為回應，敘利亞政府軍也宣布招募了16000名士兵願意加入對烏戰事，但還未投入戰場。

日前聯合國大會透過壓倒性決議譴責俄羅斯，但中非有多國並未支持，有16個國家棄權、7票未投、1票反對。與莫斯科的長期夥伴關係和不結盟運動影響了這些國家的立場。

而有些國家則認為俄羅斯是他們的反西方盟友，例如在中非共和國，俄羅斯協助政府軍阻止叛軍進攻，在烏干達，現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）的兒子凱內魯加巴(Muhoozi Kainerugaba,暫譯)更說:「大多數人(非白人)支持俄羅斯的立場!普丁是正確的!」。

還有一點值得注意，有俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）活躍的國家也都偏向俄羅斯，如馬利、莫三比克、中非共和國。對這些國家來說，俄羅斯的戰爭是一個挑戰西方主導的後殖民時代的機會，對他們的士兵來說，也是一個收入以及獲得戰鬥經驗的機會。

如果這些中非的雇傭兵加入俄羅斯陣營，美國評估他們的巷戰經驗可能會為俄羅斯在城市的戰鬥中取得進展，但相對的也可能帶來更慘忍的流血暴力。