一名網友分享一張價格表，只見一份雞腿便當竟然只要55元，超佛心價格引起網友暴動，這是民國70年的價格吧？現在台北隨便一家雞腿便當都是95元起跳。對此，老饕揭秘這家超佛便當店位在高雄，並懇求大家別再PO了，因為原本就夯到大排長龍，如今再報恐怕排隊時間會更長了。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，超便宜便當店，只見一個排骨便當只要50元、一個雞腿便當則是55元，而一碗肉臊飯更是便宜到誇張，竟然只要30元而已，超狂價格讓原PO看完驚呼「被這價錢嚇到了！」

貼文引發網友討論，「為啥賣這價錢可以撐下去，某些店家就不行」、「這背後一定有個溫暖人間的故事」、「肉臊飯超便宜」、「感覺只有南部才有這種價格」、「太便宜了，台北一個雞腿便當就要95元欸」、「這是民國70年的價格吧？」

由於便當的價格真的太便宜，因此也有網友猜測「可能是份量很少！」對此，內行網友透露，這家店在高雄楠梓區，在地人都知道便宜又大碗，尖峰時段去必定大排長龍。「這家可是我月底吃土時最佳選擇！便宜又大碗又好吃」、「這間不要報了，每天都在排隊，再報要排更久了，老闆佛心來的，好吃又便宜」。