「蘿莉控」台大前準碩士生林和駿誘騙81名少女提供裸照、猥褻不雅照，台灣高等法院將林男判處82罪、共106年10月徒刑，另34個月刑期得易科罰金，上訴後，最高法院將2罪撤銷，其他部分駁回，判囚104年2月定讞。檢方將聲請定執行刑，由法院裁定林男要關多久。

最高法院認為，高院就林男2次引誘使兒童製造猥褻行為所認定之時間，與卷證資料不符，此涉及他所犯究竟是一罪或二罪之罪數認定，高院未予調查釐清，有應調查之證據未予調查之違法，2罪各判刑1年4月部分撤銷發回更審。

林和駿從2014年到2017年間，透過臉書、即時通及LINE等APP通訊軟體，以張貼他人照片之帳號或偽以女性等方式，分別引誘使81名少女及未滿14歲的女童，以自行拍攝方式，各自製造裸露胸部、全身或裸露下體及猥褻行為的照片或影片，傳送給林和駿。

林和駿為與其他同好交換所蒐集之猥褻影像檔案，而於取得這些猥褻行為的影像檔案等電子訊號後，以LINE或臉書通訊軟體上傳給他的同好，供人觀覽。

此外，林和駿透過LINE認識一名少女後，以邀約少女外拍賺錢為由，在2016年誘使少女拍攝全裸照片，並撫摸少女胸部及私處。

高院斥責林男嚴重影響社會治安，考量本案被害人甚多，林男因本案無法就讀台大研究所等情況，依引誘使兒童或少年製造猥褻行為之電子訊號罪共82罪判處總計106年10月的刑期，另34個月刑期得易科罰金，最高法院只撤銷2罪，其他部分駁回上訴確定。