呂姓男子駕駛的賓士休旅車撞飛機車騎士後逃離現場。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

機車騎士經送醫搶救後仍宣告不治。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

賓士休旅車撞死騎士後棄車逃逸 警追出肇事者送辦

北市松江路、錦州街口18日凌晨01時30分許，發生一起死亡車禍，一名34歲林姓機車騎士慘遭一輛賓士休旅車撞飛，當場失去生命跡象，警方獲報到場後，林男已被消防救護人員送醫搶救，但現場卻沒看到肇事車輛及駕駛，經警方追查肇事者是52歲呂姓男子，呂男一個小時後才返回現場，辯稱是因嚇壞了才離開找友人諮詢。

警方調查，呂男凌晨駕駛賓士休旅車行經錦州街口時，高速撞上行經松江路口林男騎乘的電動機車，林男被撞飛倒地後頭部重創，當場失去生命跡象，呂男竟未下車察看，繼續往前行駛50公尺後棄車逃逸，有民眾發現立即公布在網路社團中。

警方調閱監視器畫面，掌握肇事者影像及衣著特徵，認定賓士車主呂男涉嫌肇事逃逸，經聯繫後呂男才驅車返回肇事現場，警方隨即對其實施酒測，酒測值為零，送醫搶救的林姓騎士仍因傷重不治。

呂男辯稱，發生車禍後因受到驚嚇，才會先將車停妥後搭計程車找朋友討論該怎麼辦，尋求協助後再返回現場。警方訊後，將呂男依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。