警方從他車上及車上查扣12包毒品海洛因、3包安非他命、毒品吸食器、電子磅秤、夾鏈袋、手機等證物。（洪靖宜攝）

一名已經74歲的蘇姓男子，從年輕開始吸毒，到中年進而販毒，身上背多條通緝，警方接獲情資他出沒在大寮、林園一帶，趁著準備要交易毒品之際一舉將人逮捕，不過加上過去案件，合併一共得執行28年有期徒刑，未來的日子恐怕都得在牢裡好好反省。

高雄市政府警察局刑警大隊偵查第八隊接獲線報，已經74歲的蘇姓男子，曾多次遭警方查獲涉嫌毒品案件，無業的他甚至還變本加厲開始在大寮、林園一帶販毒，由於他身揹3條通緝案，居無定所，與前鎮分局組成專案小組積極深入追查。

經多日跟監埋伏蒐證掌握犯嫌行蹤後，15日晚上21時左右，發現蘇嫌獨自駕車外出到台88橋下，疑似準備與人交易毒品，趁他下車之際準備逮人，蘇嫌否認販毒，還一度想跑，但跑沒幾步就被壓制，他還不斷喊說：「腳軟站不起來！」，甚至還不停抱怨自己腰酸，身體不適。

警方從他身上和車上查扣12包毒品海洛因、3包安非他命、毒品吸食器、電子磅秤、夾鏈袋、手機等證物。據了解，蘇嫌從年輕時就染毒，10多年前開始改賣毒，被逮後被依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦；另外，蘇嫌為臺灣高雄地方檢察署發布的毒品案通緝犯，三案合併執行25年有期徒刑，再加上先前案子還仍未服刑完3年，下半輩子恐怕要在牢裡度過。

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