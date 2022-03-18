前獨行俠總管小尼爾生18日決定正式控告前東家，因為他認為自己會在去年夏天遭到獨行俠無情解雇，完全是獨行俠老闆庫班純粹的報復行為，原因出在小尼爾生先前爆料庫班辦公室主任傑森盧丁涉嫌對小尼爾生姪子進行性騷擾與毆打行為。

小尼爾生在訴訟書當中表示，在2020年芝加哥全明星周末期間，傑森盧丁「疑似」在飯店房間內對小尼爾生的姪子性騷擾與毆打，隨後庫班答應給予小尼爾生約5200萬美元的封口費，讓他撤回不正當解雇聲明，以及簽署相關的保密條款。

不過庫班全面否認小尼爾生的指控，「這場訴訟當中的一切都是謊言，我們做了多次完整調查，唯一沒有達到獨行俠標準的人就是小尼爾生，結果他遭到解雇，他很清楚那些調查，也拒絕配合調查，我再重申一次，他說的一切都是謊言。」

就連傑森盧丁本人也跳出來澄清小尼爾生的指控，「這個人對我做的一切完全無法用言語形容，這完全是謊言，我聽了球隊給我的意見，他們已經開始處理這件事，有很多訊息清楚顯示，這一切都沒發生過。」看來這場各說各話鬧劇有待司法解決了。