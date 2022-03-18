俄羅斯侵略烏克蘭進入第22天，資深媒體人黃創夏觀察戰況直言，美國「不出兵，只出手」的高科技「透明戰爭」，讓俄羅斯的坦克閃電戰無用武之處，更讓普丁大帝坐困愁城。

黃創夏今（18日）在臉書發文表示，美國「不出兵，只出手」，普丁大帝已坐困愁城。黃認為，21世紀的國家強弱指標，不再是「船堅炮利」而是「制度和科技」。許多網友也在其po文底下留言表示，「俄羅斯的坦克車，根本是烏克蘭練習的標靶」、「是人權自由價值觀的問題」。

另外，黃創夏今也在網路媒體《NOWnews》專欄「名家論壇」中指出，在烏俄戰爭中，除了看到烏國頑強抵抗意志外，美國採取的「不出兵，只出手」的戰略模式，也給了世界一個新的啟示。

黃創夏強調，美國提供電子干擾與偵查技術的高科技技術協助烏國作戰，在這樣情況下，俄羅斯的坦克閃電戰毫無用武之地，而這種形式的「透明戰爭」，讓美國可以不用出兵，就讓侵略者承受不住。