「屏東三大日音樂節」將於4月8、9、10日一連3天在屏東縣體育館前廣場熱鬧開唱 ，首波重量級卡司曝光，金曲嘻哈天團成員瘦子E.SO、大淵MUTA將以個人身分SOLO首度參加；4月8日的女力好聲音名單，由于子育、林曉培、周蕙、李翊君4大唱將接力開唱。

瘦子這次難得到屏東開唱，他表示自己超期待9日的演出，也對樂迷們喊話：「第1次參加很開心啊，現在很珍惜有演出的日子，期待演出當天與大家一起玩。」談到對於屏東城市的印象，他直接笑答：「當然是墾丁，還有大蛇丸。」近來天氣逐漸轉熱，面對屏東總是多一度的大太陽高溫、加上熱情的台下粉絲，好奇有什麼建議粉絲消暑的方式？ 瘦子則直呼：「夏天消暑就是跳進水裡，我已經等不及了。」

大淵以專輯《Phat Life 過得爽爽》獲得樂迷喜愛，這次將首次在屏東三大日演出，他雀躍表示：「這是單飛發專輯後第1次參加戶外音樂節，疫情把我們困這麼久，終於可以出來透透氣了！」大淵熱情呼籲：「歌絕對是新的體驗！想號召所有肥男幫的幫眾們一起來現場感受，我要看到所有小胖子、大瘦子們動起來。」