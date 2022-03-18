【愛傳媒Jack Dai專欄】一起歡笑和一起嘲笑是「取得認同感」與「建立友情」最便捷的方式。

因為便捷、所以有成本、有不易察覺的代價，代價是：「你有很高的機率誤以為自己建立起的不只是同盟感，還附帶能力與階層上的提升，甚至誤以為自己和原先敬佩或後來輕視的人並駕齊驅。」

我們每個人都踩過這個坑，也是我們最容易一踩再踩的坑，終究這是人性的傾向，然而真相是：「你的能力與階層有沒有提升，和你在歡笑與嘲笑中建立起的認同與友情毫無關係，最終能決定你的定位的參數，還是你所具備的有形資本與無形資本。」

資本是實力、是作品、是成績、是選擇權、更是市場價值，不是訕笑與同謀感。別在笑聲中被假象迷惑而止步不前了。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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