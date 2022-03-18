清明連假即將到來，很多民眾已經準備提早掃墓。交通部公路總局表示，民眾可多利用「幸福公路APP」，一手掌握省道路況。

今年清明連假從4月2日到5日共計4天，掃墓祭祖再加疫情稍緩後的出遊車潮，預計假期間將湧現人潮及車潮。公路總局除了已在公路總局（http：／／www.thb.gov.tw）清明疏運網頁上測估可能壅塞的路段及時段，出遊前也可先查詢「智慧化省道即時資訊服務網」https：／／168.thb.gov.tw，掌握旅行時間、交通狀況、管制措施、替代道路等；更優化「幸福公路App」功能，讓民眾連假行程中即時掌握省道路況及替代道路資訊，以及可隨時符合駕駛者視覺的地圖動態轉向等功能，走到哪，路況資訊就跟隨著播到哪。

旅行時間資訊部分，「幸福公路App」最新消息與路況資訊功能中，提供國道5號及其替代道路台9線的道路資訊。僅需在主畫面點選「即時路況」功能，接著在設備圖層點選「路況資訊」選項，地圖即會呈現i圖示；再點選相關區域的i圖示，即會顯示國道5號的旅行時間、排隊狀況等訊息。且原本App就能顯示國道5號、台9線與台2線交通資訊，如CCTV、CMS、道路績效等，往宜蘭、花蓮地區可在單一頁面就能獲得視覺與聽覺的即時道路訊息。

而地圖隨行車方向動態轉向功能，行進間可同步看到實際道路和一致的地圖方位。僅需主畫面點選「即時路況」功能，接著開啟「定位功能」選項，地圖即會定位隨行車方向指引路況，並於行駛途中語音播報路況資訊，包括車多壅塞改行駛替代道路訊息、旅行時間等。

公路總局預測連假期間省道易壅塞路段，包含地區主要幹道如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等；銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等；鄰近路段至少188座資訊可變標誌CMS亦將提供替代道路資訊。