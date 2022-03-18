前總統馬英九與國民黨主席朱立倫上午參加中華戰略學會會慶大會。（鄭任南攝）

談國民黨中常委選制改革 馬英九建議：重新改選

國民黨日前通過中常委選制改革草案，考紀會昨也邀被檢舉人釐清狀況，預計下周一再開會查辦。被問到如何評價國民黨近來端出的改革方案，前總統馬英九今天表示，重新改選解決爭議是比較可行的辦法，黨主席朱立倫則說，這次中常委席次大幅降低、代表性與民意接近、單一投票以防弊等，下定決心徹底改革，才是務本之道。

國民黨中常委選舉賄選傳聞甚囂塵上，前總統馬英九上午參加中華戰略學會會慶大會，被問到國民黨主席朱立倫是否要仿效2009年自己擔任黨主席時，讓中常委自動請辭並重新改選，馬說，他覺得這是比較可行的辦法，國民黨要重返執政，不是只有團結，應該先改革。

至於是否仿效馬英九2009年的改革魄力，也出席中華戰略學會會慶大會的朱立倫說，10幾年來都做不到的，這次展現了最大的決心，從制度徹底改革，大幅降低中常委人數，代表性貼近民意，且透過分區選舉、單記投票來防弊，這才是務本之道，否則再怎麼選，這些弊端與缺失都會存在。

談到國民黨立委傅崐萁捲入中常委選舉賄選案，馬英九表示，既然認為有這個，應該做該做的司法行動。

關於前立委邱毅說國民黨的跳船潮越趨嚴重，朱立倫說，希望每位過去是國民黨黨員的人，歡迎回到國民黨內，在黨最困難之際，感謝透過同舟計畫回來近5萬名的的黨員，其中有非常多優秀的民代。

朱立倫指出，在提名或選舉過程中，也許有幾位離開國民黨，但有更多人來加入國民黨，願意在最困難時站在一起，這是最珍貴的；大家團結一致，此刻不用當螃蟹，要當螃蟹，選完再說。