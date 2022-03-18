禁反質詢？ 蘇酸蔣萬安「太弱」：把官員當狗罵的時代該過去了

行政院長蘇貞昌屢屢在立法院接受質詢時，上演反質詢與立委隔空互嗆，引發國民黨立法院黨團不滿，提案要求「反質詢」入法。蘇貞昌今天表示，過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去，希望透過詢答，好好說明政策。對此，有網友不滿湧入蘇貞昌臉書留言，反諷以前罵官員可以，現在罵官員就說時代過了，反而罵立委可以，真是秀下限到極點。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商，國民黨團呼籲落實官員不得反質詢入法，但民進黨團反對，協商沒有結論。蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，立法院過去把官員當狗罵的時代應該讓它過去，且質詢的主動權在立委，又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人家覺得這立委太弱了。

對於蘇貞昌的說法，不少網友湧入蘇貞昌臉書留言，有人直言，蘇貞昌在國會反質詢，公然破壞民主政治的監督原則，人在做天在看，這種惡劣的做法，老天爺都看得一清二楚，善惡到頭終有報。

有網友質疑，以前罵官員就可以，甚至民進黨立委拿東西丟向官員，竟然聲稱是打臉，現在被質詢就說「罵官員時代過了」，不意外這就是雙標黨，罵官員不行，蘇貞昌罵立委不要臉就可以，真是下限秀到極點，「真的是史上最ＸＸＸ的怨長。」

民眾黨立委邱臣遠則表示，希望朝野各政黨、行政立法單位理性問政，就問題正面討論論述，行政院原應該針對立法院質詢內容回覆，基於尊重國會自主，希望兩邊都要有所克制，理性就議題層面質詢跟答詢。