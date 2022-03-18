隔夜美股在能源及科技股帶領下，四大指數再度收紅，台股指標股台積電(2330)今天拉回修正，聯發科(2454)也再度回檔，加上航運股跌幅較大，盤中下挫60多點，預估成交金額約3100億元。

分析師指出，台股17日大漲500多點，今天追價力道不足，17400點無法站穩，指數再度回測，17200點附近為短線支撐位置。周三盤中低點16808點未跌破3月8日的低點16764點，昨天的長紅化解短線破底危機，型態上有機會築出W底型態，但往上過程中會陸續面臨半年線、月線及季線的挑戰，且月線、季線登呈現持續下彎型態，中線處在空方型態，短線預期處於箱型震盪格局。

台灣央行17日宣布升息1碼，升息幅度略高於市場預期的半碼。因美國已啟動升息1碼，且至2022年底將再至少升息6碼，台灣央行亦跟進美國升息，台灣國銀整體利差水準正在向上擴張階段，將帶動銀行股評價上修，以銀行主體為主的玉山金(2884)、兆豐金(2886)、中信金(2891)、第一金(2892)及王道銀行(2897)、上海商銀(5876)等相對抗跌，由於投資市場震盪較大，壽險業短期獲利有待考驗，影響到部分金控股，整體而言，盤中金融股相對電子股有所表現。