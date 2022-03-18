周四美國眾議院以壓倒性多數表決通過法案，支持美國撤銷俄羅斯和白俄羅斯的「最惠國」貿易地位，為美國提高這些國家的進口關稅鋪路，以加重對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁力道。

由民主黨掌控的眾議院以424票對8票通過這個取消「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations, PNTR）的法案。

這項法案仍需獲得參議院通過，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四表示，在眾議院批准後，參議院也會迅速予以放行。

除了美國之外，其他G7民主國家也將聯手撤銷俄羅斯的「最惠國」貿易地位。

美國這項立法將自動把俄羅斯進口產品關稅提高到「非世貿組織」稅率，並將授權美國總統拜登宣布對來自俄羅斯和白俄羅斯的產品課徵更高的關稅。

惟彼得森國際經濟研究所資深研究員Chad Bown表示，在上周美國禁止俄羅斯能源產品進口後，改變俄國的關稅地位可能是象徵意義大於實質意義，就數據來看，美國沒有從俄羅斯進口很多東西。

根據世界銀行的數據，2020年美國從俄羅斯進口最多的非石油產品是鈀金、生鐵、稀有金屬銠（rhodium）、鑄造鋁合金、膠合板和化肥。其中鈀和銠用於汽車的觸媒轉化器。