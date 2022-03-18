香港文匯網報導，江蘇昨天（3月17日0-24時）江蘇新增本土確診病例4例，新增本土無症狀感染者47例。常州一位接孩子放學的家長未戴口罩，導致病毒在一定範圍內快速傳播，30多人被感染。

據江蘇省衞健委通報，昨日江蘇新增本土確診病例中，常州市報告2例，連雲港市報告1例，宿遷市報告1例。新增本土無症狀感染者中，南京市報告8例，常州市報告22例，蘇州市報告2例，連雲港市報告14例，鎮江市報告1例。

據常州市通報，該市本輪疫情陽性感染者基因測序結果屬於Omicron變異株（BA.2進化分支），病毒傳播隱匿、傳染性極強，傳播速度極快，極易形成社區傳播，規範戴口罩依然是做好個人防護最有效的方式。

近期，常州市三河口中學校門外，因一位接孩子放學的家長未戴口罩，導致病毒在一定範圍內快速傳播，30多人被感染。官方再次提醒廣大市民，在日常生活中一定要堅持規範佩戴口罩，自覺做好個人防護，主動配合疫情防控舉措，最大限度減少人員聚集，盡快控制住疫情蔓延。