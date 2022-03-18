近日大陸深圳市福田區發生聚集性疫情。根據澎湃新聞報導，由於疫情發生，暴露出福田區重點社區場所常態化疫情防控工作存在缺失漏洞，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責等問題，經深圳市委、市公安局黨委和福田區委研究決定免去包含市公安局黨委委員、副局長黃文雅等8人職務。

具體免職人選上，包含黃文雅、福田區委常委、區政府副區長葉文戈；免去江峰福田區政府副區長，市公安局福田分局黨委書記、局長、督察長職務；免去馬豔福田區政府副區長職務；免去張欣之市公安局福田分局黨委副書記、政委職務；免去姚泉百福田區衛生健康局黨組書記、局長，區衛生工委書記職務。

另外還免去鄭輝福田區沙頭街道党工委書記職務；免去徐勇福田區沙頭街道黨工委副書記、辦事處主任職務。而上述人員和其他責任人的問責調查也在同步進行。

深圳市委、市政府強調，將堅決貫徹落實黨中央和省委決策部署，把疫情防控工作作為重大政治任務來抓，對部分黨員領導幹部履職不力、失職失責將依規依紀依法嚴肅問責。