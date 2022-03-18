台積電股價從今年元月高點688元後反轉向下，跌到波段最低555元，高低價差最多高達133元，等於一張就差13.3萬元，不過有業者逢低撿便宜，趁昨日反彈賺價差，飯店業者國賓(2704)昨日公告3/10~17處分台積電74萬股，總交易金額約4.29億元，獲利約751萬元，每股成交價格約為580元，公告一出來，讓不少網友議論紛紛，表示比開飯店還好賺。

外資連續18個交易日賣超台積電51.6萬張後，昨日轉賣為買加碼台積電2萬0682張，金額約120億元，位居外資買超第6名，帶動台積電股價勁揚24元，攀升至582元，市值激增6223億元至15.09兆元，國賓低檔買進持股順勢出脫，處分台積電74萬股，獲利高達約751萬元。

網友紛紛表示「比開飯店好賺」、「一個禮拜七百多萬是幾張餐券的利潤阿」、「現在流行業外」、「抄底王」、「看起來有雇用少年股神」、「先跑先贏」、「國賓基金護盤」、「 太早賣了吧 是有多缺錢」。

這幾年受疫情影響飯店業者面臨經營困境，《財訊》先前報導，一位不願具名的知名飯店業者透露：「這兩年配合政府政策，累積下來虧損的金額，花10年也賺不回來！」強調雖然轉作防疫旅館，看似需求大、時常滿房，卻因成本更高，根本也難彌補虧損。

飯店業者紛紛轉型，台北市透過危老和都更改建的飯店越來越多，以台北國賓為例，已在去年7月暫停住房業務，並在今年啟動危老改建，規劃將改建為2棟住宅以及1棟飯店，不只台北，高雄國賓飯店去年11月也申請危老改建，預計2024年推出飯店豪宅案。