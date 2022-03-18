行政院長蘇貞昌稱過去那種把官員當狗罵的時代，應該過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，希望透過詢答，好好說明政策。國民黨立委蔣萬安18日回嗆，蘇揆一開口就是談猴子、談狗，立法院不是動物園，蘇貞昌不斷地用漫罵、人身攻擊方式，是無法掩蓋政府至今無法解決用電問題及電網脆弱的事實。

蔣萬安今在北市議會參加公務機關基層勞工產業工會會員大會，他面對蘇揆挺反質詢痛批，蘇貞昌一開口就是談猴子、談狗，立法院是國會殿堂不是動物園，我們就是把質詢工作做好，立法院長游錫堃就是把維持議事中立的工作做好。

蔣萬安表示，行政官員依法回答問題，質詢是為國家找未來，我們透過問政監督政府，而不是攻擊、防守的問題，蘇貞昌不斷地用漫罵、人身攻擊方式，是無法掩蓋政府至今無法解決用電問題及電網脆弱的事實，蘇貞昌用猴子來罵人，把責任推給基層也是行政院，民眾都看得非常清楚。

外界認為國民黨現在是全黨挺蔣萬安，救台北市長選情，蔣萬安說，剛好相反，透過強力質詢，現在全黨團結一致，關注用電的問題監督政府，行政院至今沒有辦法拿出任何解決用電的具體方法。

蔣萬安強調，請行政院盡快公布承諾的全台電力總體檢報告，以及趕快面對2025年再生能源無法達到20％，這樣的政策目標相關備案，請行政院拿出報告，務實面對接下來該面對的問題。