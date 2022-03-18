震驚社會的高雄市男子梁育誌於2020年10月28日晚間殘忍殺害鍾姓馬來西亞女大生命案，橋頭地方法院經過1年多的審理，1月17日言詞辯論終結，橋頭地院今日上午10點宣判，合議庭依強制性交未遂等罪，宣判梁嫌死刑、褫奪公權終身。

合議庭認定，被告梁育誌判死刑主要有五大理由，包括一、被告梁育誌在前次強制性交未遂後，上網學習「上吊結」並準備預先結好的麻繩圈、望遠鏡等，返回原犯罪路段長期潛伏物色落單女大生伺機犯案，顯見他是預謀且有計畫犯罪，並非臨時起意。

二、梁嫌的犯罪手段殘忍，梁嫌是先從馬籍女大女背後將麻繩圈套上她的脖子，往後拖行她，不顧其掙扎、反抗、齧咬其手指、求饒，仍施以強制性交行為，致她心臟氣體栓塞且受多處且大面積傷勢，在她已無抗拒或自救能力之際，仍斷然勒緊套在她脖子的繩圈，導致女大生窒息昏迷失去意識而後死亡。

三、梁嫌犯後未見悔意：梁嫌犯後持強盜所得馬籍女大生手機抵償加油費用、以其悠遊卡購物或購買餐點在車內食用，遭員警查獲時，仍一度謊稱不知該女下落，或故意帶警方在錯誤地點尋找該女大生，且審判中仍否認有殺害馬籍女大生之故意，對其性侵、殺人等犯行細節一再避重就輕，未見悔意。

四、梁嫌的再犯機率高：經鑑定梁嫌再犯率屬於最高危險，若判無期徒刑，在其假釋復歸社會時，其再犯性犯罪或其他暴力犯罪之機率超過50％，且梁嫌態度防衛，不願向他人訴說其內心真實想法，並未坦然面對自己行為的錯誤，無從期待能記取教訓，接受輔導教育或家庭支持以避免再犯。

五、社會危害程度大：被告梁嫌以長期蹲點觀察尋找夜歸落單女子犯性侵殺人之重罪，不僅破壞治安、引發社會大眾恐慌，更嚴重破壞我國國際形象。