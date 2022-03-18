禁反質詢？ 蘇酸蔣萬安「太弱」：把官員當狗罵的時代該過去了

國民黨立委遭行政院長蘇貞昌在立法院反質詢，引發國民黨不滿，有聲音呼籲修法禁止反質詢。蘇貞昌今(18日)對此表示，立院院過去那種把官員當狗罵的時代、文化應該過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵。此話一出，再度引發網友爭論，有人就說「難怪這個社會搞雙重標準的人們一大堆」、「 現在政府罵不得了」。

有媒體詢問「國民黨希望修法要不得反質詢」，蘇貞昌今強調，質詢的主動權在立委，立委又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人覺得立委太弱了，另外，像過去拿牌子圍著官員不斷叫囂，這叫做職權行使，國人也看不下去，在立院每次質詢，主席都說詢答時間幾分鐘，是詢答，立院院過去那種把官員當狗罵的時代、文化應該過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵。

蘇貞昌進一步說，我們很希望透過詢答好好地說明政策，現在每次官員質詢時好想解釋說話，都要一再說委員可不可以給10秒，立委就是不肯，一開口就是罵，一開口有時候連三字經都罵出來，所以我們常常要請優秀人才到政府來，有些人不敢來，就是不願意面對謾罵的立委。

蘇貞昌對於反質詢修法的說法曝光後，引發網友在《中時新聞網》臉書粉專、《批踢踢》上熱烈討論，有鄉民表示，「等政黨輪替的時候這個時代又會回來了，嘻」、「那不能騙神明的時代過去了沒？」「自己罵最爽，輪到被罵受不了」 、「罵別人可以，罵你不行？」「傻眼雙標」、「現在執政不能罵！以後你們在野又可以罵了嗎？」「換他做就不罵啦，但你自己狂罵人」、「國會殿堂變口舌戰場，功能漸失後就形同一黨專政」、「立委好歹是人民選票選出來的，你是什麼？」