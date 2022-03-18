擁有5千萬Instagram粉絲的人氣超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），出身於模特兒世家，母親是荷蘭籍傳奇超模，姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）同樣是模特兒圈炙手可熱的新星，姐妹花共同闖蕩演藝圈。近期她接受採訪，卻透露自己長期被拿來和姐姐比較，產生許多壓力與不安全感，14歲的時候因此去隆鼻，成年之後回頭檢視過去，感到相當後悔。

根據時尚雜誌《Vogue》專訪，貝拉哈蒂德提到自己從小就被外界拿來和姐姐比較，「人們會形容我是『比較醜的妹妹』，我有深色頭髮，不像她那麼酷，也不如她外向」，長期受外界影響，她開始懷疑自己是不是有這麼糟糕，開始有焦慮、不安全感等心理問題，她坦言看到一些不好的評論還是會難過，但自己總是裝得很堅強，而且從沒錯過工作、取消工作、遲到工作，在事業上戰戰兢兢。

從小在加州牧場長大的她，熱愛騎馬，原先打算參加2016的巴西里約奧運，不幸染上「萊姆病」，症狀包含疲勞、嚴重記憶力衰退，對患者的生活造成極大的影響，而至今還沒有統一的治療方法。飽受疾病困擾的她在好轉後積極生活，努力保持良好的生活習慣。

貝拉哈蒂德談起自己的童年，14歲時做了鼻子整形手術，這是她後悔的決定「我希望我能保留我祖先的鼻子。」，而她被指控動了全臉，大多五官都是整形，甚至被認為完全搞砸了自己的臉，只因為十幾歲的照片看起來很浮腫，看起來不像13歲的樣子，對此，她澄清這些謠言都不是真的。