無塵室系統工程廠洋基工程(6691)2021年以來營運高速成長，且公司接單再獲捷報，17日公告承攬IC載板廠景碩的無塵室空調系統工程，合約金額達23.1億元，將依工程進度認列營收，為營運再添成長動能，法人看好今年營收及獲利有望再創新高。

1980年成立的洋基工程初期承攬食品廠冷凍工程，隨後將承攬項目逐步拓展至各產業廠房、辦公大樓的機電空調工程及高科技產業無塵室工程。2010年8月登錄興櫃交易，並於今年1月3日以每股180元轉上市掛牌。

洋基工程1月3日轉上市交易當日最高飆升36.67％至246元，隨後一路震盪走跌，8日下探170元，2個月修正幅度達近31％，近日止跌緩步墊高。今（18）日開高後不畏大盤震盪走跌，在買盤敲進下放量勁揚4.93％至191.5元，早盤維持近4.5％強勁漲勢。

洋基工程尚未公布2021年財報，受惠投入進行專案增加，自結合併營收創106.58億元新高、年增達99.09％。前三季稅後淨利6.68億元、年增達近1.32倍，已提前改寫年度新高，每股盈餘（EPS）11.07元。

在投入專案持續增加下，洋基工程2022年以來營收維持強勁年成長，2月自結合併營收7.81億元，較1月7.5億元成長4.05％、較去年同期3.75億元跳增近1.08倍，累計前2月合併營收3.41億元，較去年同期2.34億元成長達70.65％，雙創同期新高。

展望後市，由於高科技產業對生產環境要求更趨嚴格，加上產品終端應用領域更加廣泛，無塵室設施市場需求將穩定走高。法人表示，洋基工程目前在手訂單逾170億元，看好今年營收及獲利可望持續強勁成長、再創新高可期。