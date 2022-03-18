18日，日本央行宣布利率決定，現行寬鬆政策還是維持不變。同時，外界也認為，現在俄烏衝突不知何時結束，甚至可能還會妨礙日本經濟成長，也有物價上漲壓力的日本，是不太會像歐美大國一樣，敢勇於升息力抗通膨。

日本央行曾表示，當地CPI(消費者物價指數)有機會達到設定的目標值2%，但進口能源價漲這隻推手不會一直推升物價，因為只是暫時性的。因此，無意停止實施刺激景氣回春政策。

行長黑田東彥也明說過，除非看到當地上班族普遍都有加薪，才會考慮通貨膨脹一事。17日，黑田指出，在日本之前調降手機費用的影響漸漸式微，以及現在能源燃料價格大漲情況下，日本通膨率不太會就此一直在2%位置。

日本官方18日數據中，當地2月核心CPI年增0.6%，還是遠低於日本央行目標值，但幅度已是兩年以來最大。其中，能源與電費年增約20%，增幅創1981年以來最大。

專家學者認為，消費者通膨在進口能源燃料大漲刺激下，日本也將出現萬物齊漲局面。