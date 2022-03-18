受到俄羅斯入侵烏克蘭使得市場氣氛轉趨謹慎，加上石油與天然氣價格急漲令傳統油氣業吸引力大增，2月永續股票基金的需求出現下滑。
近年來由於投資者對於氣候變遷等環境議題的重視程度增加，使得專門投資環境、社會與公司治理的ESG股票基金大受歡迎。不過2月底因為烏克蘭危機爆發，帶動油氣價格攀高，導致ESG股票基金人氣出現衰退。
根據Refinitiv的最新統計顯示，2月ESG股票基金淨流入銳減6成到94億美元。同期間所有股票基金的淨流入金額也從前一個月的654億美元下滑到567億美元，減幅為13％。
受到俄羅斯入侵烏克蘭使得市場氣氛轉趨謹慎，加上石油與天然氣價格急漲令傳統油氣業吸引力大增，2月永續股票基金的需求出現下滑。
近年來由於投資者對於氣候變遷等環境議題的重視程度增加，使得專門投資環境、社會與公司治理的ESG股票基金大受歡迎。不過2月底因為烏克蘭危機爆發，帶動油氣價格攀高，導致ESG股票基金人氣出現衰退。
根據Refinitiv的最新統計顯示，2月ESG股票基金淨流入銳減6成到94億美元。同期間所有股票基金的淨流入金額也從前一個月的654億美元下滑到567億美元，減幅為13％。
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