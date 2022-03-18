繼聯準會與英國央行相繼調高利率後，歐洲央行(ECB)何時升息也成為市場關注焦點。不過該央行總裁拉加德強調ECB並不急著升息，任何舉動都將會循序漸進。

在ECB一周前宣布將加速退出刺激措施後，拉加德聲稱這項決定讓央行在今夏結束印鈔計畫與進行逾10年來首度啟動升息之間，有了更多緩衝空檔。

雖然目前全球央行都已深切感受到通膨壓力日增，不過拉加德重申任何升息政策都必須循序漸進，而且要等到購債政策結束後一段時間才會進行。目前市場押注ECB將在年底把存款利率提高近50個基點。