人民幣兌美元中間價18日報6.3425元，貶值19個基本點。17日中間價報6.3406元，17日官方收盤價報6.3494元，17日夜盤收報6.3478元。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場18日進行人民幣（下同）300億元逆回購操作，期限為7日，中標利率維持2.1％。

人行14日當周進行1,400億元逆回購操作，以及2,000億元中期借貸便利（MLF）操作，而14日當周有500億元逆回購到期和1,000億元MLF到期，14日當周實現淨投放1,900億元。

新浪財經引述機構分析，目前中國面臨的國際資本外流壓力主要來自外部，來自俄烏衝突帶來的全球避險情緒上升和流動性環境惡化、中美政策分化下的中美利差收窄，而支持人民幣的力量可能來自於俄羅斯央行的儲備資產轉換和實體部門結匯。

短期來看，中美經濟基本面和貨幣政策分化所造成的利差收窄難以快速扭轉，國際資本外流和人民幣匯率貶值的壓力仍將存在，需要發揮人民幣匯率的彈性以維護中國貨幣政策的有效性。