俄羅斯已用美元支付部分債券利息 11:322022/03/18 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據市場來源指出，部分債權人已經收到俄羅斯用美元支付在周三到期的外債利息，意味俄國目前正避免出現該國1世紀來首度外債違約。 俄國財政部稍早表示，已經償付兩筆以美元計價、總額約1.17億美元的主權債券利息。摩根大通也證實已經處理俄國政府用來償還債務利息的資金。 然而國際評等機構標準普爾(S&P)17日仍把俄國的長期主權信用評級，從「CCC-」下調至「CC」，理由是它在未來幾周到期日用美元償還歐洲債券利息恐怕出現困難。 突破西方封鎖 中俄研究SWIFT替代方案 西方制裁鋪天蓋地 普丁坦承重創俄經濟 #世紀 #俄國 #利息 #俄羅斯 #美元支付 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立陶宛籲歐盟取消中歐峰會逼中方選邊站 德學者指想法幼稚 09:092022/03/18 兩岸 俄國供應缺口難補齊 油價重回100美元之上 04:102022/03/18 財經要聞 拜習通話美方先表態 籲中方勿軍援俄羅斯 11:232022/03/18 財經 俄羅斯戰情告急 普丁向他們求助 CNN：危險 11:252022/03/18 國際 政府網站被駭客打爆 俄羅斯：遭受史無前例的駭客攻擊 09:492022/03/18 國際 拜登稱普丁戰犯 俄斥不可饒恕 04:102022/03/18 國際大事 俄空襲炸毀劇院 數百平民生死未卜 04:102022/03/18 國際大事 印度低價買300萬桶俄油 04:102022/03/18 全球財經 G7指侵烏戰犯將被究責 拜登將警告中國勿援俄 04:332022/03/18 國際 俄烏戰爭最大輸家 04:102022/03/18 時論廣場 鈾價創福島核災來新高 04:102022/03/18 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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