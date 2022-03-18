根據市場來源指出，部分債權人已經收到俄羅斯用美元支付在周三到期的外債利息，意味俄國目前正避免出現該國1世紀來首度外債違約。

俄國財政部稍早表示，已經償付兩筆以美元計價、總額約1.17億美元的主權債券利息。摩根大通也證實已經處理俄國政府用來償還債務利息的資金。

然而國際評等機構標準普爾(S&P)17日仍把俄國的長期主權信用評級，從「CCC-」下調至「CC」，理由是它在未來幾周到期日用美元償還歐洲債券利息恐怕出現困難。