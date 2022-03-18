香港天王郭富城2017年與小22歲妻子方媛結婚，日前方媛被網友嗆「無聊的富婆」，她親上火線澄清每天生活都很忙碌充實，一點都不無聊。近日她便身體力行曬出健身影片，可見她單肩運動Bra上身，大秀堅挺雙峰和小蠻腰，結實平坦毫無妊娠紋的小腹也難得見客，引來網友大讚真不像兩個孩子的媽。

因潘瑋柏閃婚，方媛先前衰捲天王嫂訓練營風波，郭富城當時力挺愛妻，放話：「網路太自由，散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受。」而方媛沉默一年後受訪，才娓娓道出當時心酸，承認第一時間就寫好長文反擊，但點下發送前卻刪除，她後來想開，直言：「我也會在意大家怎樣講，因為我並不是他們說的那樣，只是也不知道該怎麼去解釋，因為一解釋，大家就覺得你是不是在掩飾什麼。」

方媛曬運動健身短片，大秀好身材。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

方媛婚後常被網友貼上天王嫂標籤，她對此回應不在乎，但更喜歡大家稱呼她「Moka」。近日方媛再度分享美照，又有網友說：「開心不起來的樣子」、「無聊的富婆生活」、「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活，相比之下還是昆凌嫁對了吧」，引來方媛親自嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」、「你都說那是你感覺了」。

近日，方媛化身為運動部落客，在微博分享自己健身維持好身材的小祕訣，她寫下：「是時候重啟運動計劃，為健康充電，讓身心滿滿元氣。這次我想教幾個宅家時可以練習的動作，方便利用每天縫隙時間去練一練，來塑造健康的美。我的主要練習核心，是肌肉鍛煉」，並鉅細靡遺地寫出運動的方式和時間，建議網友可以跟她一起動起來，而她曬出的影片中，可見凹凸有致的身材和一雙大長腿，尤其是平坦小腹完全不像生過兩個小孩的媽媽，網友讚說：「謝謝媛，寫的好詳細」、「自律的媛媛，女生都想擁有跟你一樣的身材！」、「這是一篇超級超級認真又詳細的運動解說文」、「媛媛腹部很緊緻，兩個寶寶都是順產的嗎」。