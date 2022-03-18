檢廉追查宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，昨天再次傳喚林姿妙等6人，林姿妙不得不取消既定行程，接受近12小時訊問後請回，今天（18日）林姿妙打破沉默，指昨天在地檢署主要是說明帳戶，「這是債務，不是貪汙所得！」而她與相關人等都已經多次傳訊，接連接受馬拉松式的訊問，「這樣的偵查動作，的確不太尋常，希望能早日釐清。」

林姿妙解釋她的債務，主要源自先生過世時的負債及醫藥費，以及獨自扶養四名孩子長大的費用，還有因幫朋友作保時累積的債務；但有心人士及特定媒體，操作她帳戶有上億元，並暗指這是貪汙所得。

她說，事實上資金出入是在支票帳戶，不是存款帳戶，資金存入是為了票據兌現，當然存入就會被領走，來回十次就會創造十倍的金流，因此才會出現支票帳戶累積達上億元。

林姿妙強調，欠債還錢天經地義，卻被有心人士故意操作、混淆視聽，誤導是貪汙，跟事實完全不符；報載影射的行李箱與保險箱，裡面有現金與金條，更是子虛烏有、離譜指控。

林姿妙說，我們配合偵查不公開、竟變成默認，絕對沒有現金或金條這種事，這些操弄與引導，已造成無法彌補的傷害；她謹守偵查不公開的原則，沒有在媒體上談論任何案情，但這樣的偵查動作得確不太尋常，希望能早日釐清。

林姿妙說，她一生清白做人、認真做事，為縣民謀福利，她不會因此退縮，接下來，她會繼續努力奮鬥，為縣民、為縣政、也為她的清白，請大家給她力量，為恢復宜蘭這片淨土而努力。