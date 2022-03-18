2021年全球安全洞察報告顯示，76％的受訪企業表示，員工居家辦公為駭客攻擊量增加的主要原因。後疫情時代因實施遠距辦公，資安風險層出不窮。偉康科技(6865)協助榮益科技導入「OETH雲端身分認證SaaS服務」，讓身為蘋果供應鏈廠商的榮益提高資安防護。

2021年疫情間，榮益收到蘋果稽核，須針對遠距辦公導入多因子認證以確保遠距登入的安全性，榮益決定採用偉康「OETH雲端身分認證SaaS服務」，搭配VMware遠端桌面(VDI)技術，一天內完成榮益導入該項系統，解決蘋果供應鏈稽核問題。

看準資訊安全和未來雲端發展趨勢，偉康以國際FIDO標準為基礎，搭配一站式SSO打造OETH雲端身分認證SaaS服務，提供企業訂閱制隨選即用，導入無密碼認證服務。企業可輕鬆導入免於受整合之苦所擾；導入後除提升資安認證等級至國際水準，更提升使用者體驗免於受忘記密碼之苦。相較傳統地端伺服器，不僅節省大幅費用，更可隨時依需求進行動態彈性擴充與增減。

偉康副總經理陳怡良表示，偉康為FIDO聯盟的成員，FIDO為完全自主研發且取得國際認證。偉康除了將FIDO導入多家銀行與壽險等金融業外，亦成功協助多家跨產業企業透過偉康OETH雲端身分認證SaaS服務，解決不同的身份認證問題。未來持續開拓所有產業的資安SaaS市場，包含科技、製造、零售、電商、遊戲、電信等產業，並朝向國際市場邁進。

偉康主要以資安技術、智能數據、雲端服務，提供智能數位金融解決方案及全方位數位身分SaaS服務，近年成長相當迅速，2021年底登錄興櫃，去年營收4.4億元，年增51.9％，去年上半年獲利0.27億元，全年獲利有望超過2020年的0.43億元，再創新高。今年前2月營收0.63億元，年增9.8％，