大陸超齡農民工正在逐步告別建築工地。截至目前全大陸如上海、天津已有多個地區發文，強化規範建築施工企業的用人年齡管理。有些在工地幹了一輩子的農民工不解「我還幹得動，為什麼不讓我繼續幹下去」，也有些人表示支持「年紀大了反應慢了，一旦出事對家庭就是致命打擊。」

根據《工人日報》報導，面對不斷落實的管理措施，一些仍有務工需求的超齡農民工也開始走上轉型之路，並帶來新的安置與就業等課題。

以上海為例，上海建築施工領域用工的改變起源於2019年，上海市住建委、市人社局和市總工會共同發文，明確規定禁止18歲以下、60歲以上男性及50周歲以上女性等3類人員進入施工現場從事建築施工作業，並禁止55歲以上男性、45歲以上女性工人在施工現場從事井下、高空高溫等高危高風險的特殊工作。

天津方面甚至規定，因特殊情況確需安排或使用超齡建築工人的，施工單位應當對超齡人員健康證明（有效期為1年）進行核驗。

上海市建設工程安全品質監督總站安全科科長崔勇也說明，雖然超齡員工不能從事建築施工作業，而其他輔助性質職位如清潔、保安倉管等不受影響，也希望施工方為超齡農民工提供更周全安排。