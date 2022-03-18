區域全面經濟夥伴協定（RCEP）18日起對馬來西亞生效實施。根據協定，從18日起，中國對原產於馬來西亞的部分進口貨物開始實施RCEP東協成員國所適用的第一年稅率。在RCEP協定下，中馬兩國均在中國—東協自貿區的基礎上新增市場開放承諾，部分產品可獲得新的關稅優惠。

大陸央視報導，例如，中國出口馬來西亞的加工水產品、棉紗及織物、化纖、不銹鋼、部分機械設備及零部件，以及馬來西亞出口中國的鳳梨罐頭、鳳梨汁、椰汁、胡椒等農產品，以及部分化工品、紙製品等，在中國—東協自貿區的基礎上可獲得新的關稅減免。

馬來西亞是中國在東協的第二大貿易夥伴，中國則連續13年位居馬來西亞第一大貿易夥伴。據海關統計，1月至2月，中馬雙邊貿易額為294.5億美元，年增28.1％，高於同期中國對外貿易整體增速12.2個百分點。

在RCEP的15個簽署方中，目前僅剩印尼、緬甸、菲律賓尚未生效，生效成員數量已達到12個，RCEP的影響力正在不斷擴大。