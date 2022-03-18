111 學年度大學申請入學將於3月24日、25日受理報名。大學招聯會今(18)日表示，今年度共有69所大專院校、2195個學系參加申請入學選才。

大學招聯會指出，在完成報名後，甄選委員會將在3月31日公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生，5月19日至6月5日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

大學招聯會提到，今年有69所大學院校2195個學系參加申請入學選才，「黃金周六」是落在5月21日，有169個系組只在這一天辦理甄試。

大學招聯會指出，不過自從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規畫上下午場、兩個以上時段方便考生應考；所以學生通過一階篩選後，若有撞期問題可以跟學系聯繫協調。

申請入學管道著重適性揚才，第一階段篩選結果出爐後，大學端將展開第二階段 指定項目甄試作業，希望看到學生的多元表現，了解學生是否適合就讀該校系。

大學招聯會為此提醒考生，評估自己的興趣、能力、性向來選填志願，若第一階段有同級分超額篩選情形，除了以「採計科目級分總和」再篩一次外，109 年新增使用「分科篩選」，並有些校系「增加參採科目」已經能有效減少超篩。

依照大學招聯會統計，111 學年度，申請入學使用3科學測考科的校系最多，有931個校系；最多校系使用的科目組合是國文、英文、數A、自然4科，有 360個校系使用。對照於繁星推薦也是使用3科學測考科最多，有832個校系，最多校系使用的科目組合則是國文、英文、社會。

因應防疫期間需嚴防群聚感染，並避免學生因疫情無法參加甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，大學招聯會將延續去年已經建立的應變原則，設置「防疫應變專區」3月21日公布各大學校系因應疫情應變甄試項目內容及占分比。

大學招聯會執行秘書王文俊也提醒考生，平日要做好自我衛生管理，外出記得正確戴好口罩，與他人交談時應保持適當距離，維持良好的健康習慣，若人在境外或是 有可能出國的考生，也要提早規畫班機與預留隔離檢疫的時程。