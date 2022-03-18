上週六台北捷運新埔站手扶梯無預警下滑、導致30人摔成一團的意外。有民代發現，新埔站的電扶梯建置於2000年，依據行政院公布財物分類標準，電扶梯使用年限為16年。也就是說，發生意外的電扶梯在2016年就該汰換，但延用至今近6年。

台北市議員簡舒培質疑，北捷說明事故原因是電扶梯齒輪箱外齒盤軸向位移，可是2年前才花費16萬更換齒輪箱，問題真的出在齒輪箱嗎？電扶梯超過使用年限該換不換？

簡舒培痛批，柯文哲是調用「捷運重置基金」金額最高的市長，隨意調用基金挖東牆補西牆，但對於和民眾生命安全相關、已逾使用年限的捷運電扶梯設備，卻要市民冒著生命危險繼續使用。

台北捷運公司解釋，為維護系統營運安全，訂有重置原則及重置經費提撥計畫，重置經費依捷運系統設備重置計畫，訂定以30年為捷運系統設備重置計畫周期，預計北捷系統30年全路網，提撥重置經費總額為1461億元。

截至110年止，公司提出的電扶梯重要零組件重置項目，包括變頻器、踏階鏈條、扶手帶等申請，均經捷運局內外部專家學者審查通過，共支用重置經費3.61億元。

107年至110年近4年捷運系統內電扶梯經費，總計編列4億餘萬元維護費；另用於馬達及齒輪箱大修費用，共計約5千多萬元，並非外界所聯想，電扶梯重要零組件未重置或更換。

另聘請140名人力，執行預防保養、故障檢修、專案汰換等工作，每日工作為三班制，24小時監測維護扶梯安全，並且制定檢修周期分為月檢、季檢、半年檢、年檢，致力維護電扶梯正常運轉。