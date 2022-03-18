新北市長侯友宜今（18日）上午10時許出席「新北永續環境先鋒，環檢警調共同打擊犯罪研討會」。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（18日）上午10時許出席「新北永續環境先鋒，環檢警調共同打擊犯罪研討會」。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（18日）上午10時許出席「新北永續環境先鋒，環檢警調共同打擊犯罪研討會」。（葉書宏攝）

雙北市合作交流平台市長層級會議今（18日）下午將在北市登場，新北市長侯友宜上午出席市政行程時再度提及，中央統籌分配稅款人均預算遠遠低於北市、桃園，大家都說北市是蛋黃區、新北就是蛋白區，但是蛋白可以多吃，才不會有礙健康。

侯友宜今（18日）上午10時許出席「新北永續環境先鋒，環檢警調共同打擊犯罪研討會」，侯致詞時除了感謝同仁們的辛勞外，特別強調統籌分配稅款人均預算，經過了12年，北市1人6萬4000元、桃園市1人5萬4000元，新北市卻只有1人4萬4000元。

侯友宜表示，新北市幅員廣闊，道路、民生基礎建設、供水等都是要花費很大的經費，新北市升格後經費沒有增加，雙北最大差異除了土地外，新北有山、有海，北市有漁港嗎？北市有農業局嗎？新北好山好水好風景，都在新北。

侯友宜說，自己經常舉一個例子，大家都說北市是蛋黃區，那新北就是蛋白區，蛋黃、蛋白最大的差異就是蛋黃不能多吃，但是蛋白可以多吃，才不會有礙健康，要維護蛋白區的健康活力營養，要靠大家幫忙。此外，29區整併過程中，偏鄉因為各自為政，無法有效做好環境綠化，甚至破壞後無法追溯嫌犯，上任後成立環境稽查重案組，非常感謝檢、警、調各界協助。