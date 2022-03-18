中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，大前年因涉嫌收受中國大陸金援，來台發展組織犯罪，遭檢方連同妻子王姝茵、兒子張瑋、統促黨前主席李新一、現任主席張馥堂、雇員張陳淑媜等人一併依違反《政治獻金法》、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅起訴。台北地院今天宣判，張安樂等人有關政治獻金部分均無罪，僅虛報薪資，協助華夏大地旅行社逃漏稅部分有罪。

2018年2月花蓮發生規模6.0強震，造成多人死傷，張安樂率領統促黨員至現場發放每份1萬元的千份救災紅包，合計耗資千萬元，後來就傳出紅包資金來自中國大陸政府，委由張安樂轉贈災民，引發關注。同年8月7日檢調發動搜索，張安樂雖否認資金來自於中國大陸政府，表示是他自掏腰包，希望增加民眾對大陸的好感。

2019年8月13日，檢方認定張安樂等人未設合法帳戶收受209萬7800元政治獻金，另涉及偽造文書、業務侵占、驗資不實及財報不實等罪；王姝茵、李新一、張陳淑涉犯違法收受政治獻金罪；張馥堂涉犯使公務員登載不實罪，將6人起訴。