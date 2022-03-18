台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭高雄男子梁育誌性侵勒斃並棄屍，橋頭地方法院18日上午宣判結果出爐，法院依強制性交而故意殺害被害人等罪，宣判梁育誌死刑、褫奪公權終身，據了解，目前梁男父母鮮少出入住家，原本經營的機車行無固定開業時間，大部分時間均在他地作工，鄰居對於梁家人的處境相當不捨。

記者實地走訪梁男家屬住處，發現他們經營的機車行並未營業，且藍色鐵門緊閉，似乎沒人在家，由於梁育誌性侵勒斃女大生事件曝光後，引發各界撻伐，更有民眾到梁育誌家屬住家狠砸雞蛋洩憤，可能是得知該案將於18日宣判，家屬早早就出門，並將鐵門拉下。

記者詢問梁育誌住家斜對面的早餐店老闆娘，她表示，梁育誌的父母都還有在住家出入，但頻率減少很多，尤其過年後就經常不在家，原本經營的機車行最近也很少營業，或是開一下就閉店。

而梁育誌住家後方的鄰居表示，據他了解，可能是事發後機車行都沒生意，為了過生活，梁育誌的家屬目前都在外作工賺錢，現在也很少在住家出入，對於梁育誌被判死刑，認為做出這樣的事情本來就該自己承擔，其他不予置評。

該名鄰居表示，整件事比較不捨的是連他的父母都被牽扯進去，平時他們與鄰居街坊都相當熟識，並且都會彼此寒喧、打招呼、聊近況，但事情發生後，卻變得不好意思出門，甚至是不敢住在這邊，讓大家都覺得惋惜又無可奈何。