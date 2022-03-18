前總統馬英九與國民黨主席朱立倫上午參加中華戰略學會會慶大會。（鄭任南攝）

針對俄烏戰爭情勢給台灣的教訓，前總統馬英九今天表示，美方對防衛台灣的政策是出售武器、提供情報，但出兵的機會不是很大。他也呼籲中國大陸對內部的武統主張要絕對慎重，如果魯莽用兵，遭遇到的情況一定會比俄羅斯更糟糕，而且將兩岸的仇恨長期化，不利中華民族的復興。

馬英九強調，兩岸爭議多年，2015年他跟大陸領導人習近平在新加坡會面達成的共識，就是兩岸爭議應該以和平的方式解決，只有緊抓這個原則，一方面備戰，一方面謀和，全力以赴，兩岸和平發展才有可能。

馬英九上午參加中華戰略學會會慶大會，致詞時聚焦俄烏戰爭對台啟示，他說，俄烏戰爭讓許多年輕人第一次認識到戰爭的殘酷現實與恐怖，西方國家提供烏克蘭的精準武器，確實有效使俄軍損失大增，無法達到原來速戰速決的目標，但西方國家堅持不派兵援助，也不接受烏克蘭建議劃出禁航區，就讓烏克蘭總統澤倫斯基非常不諒解，但也無可奈何。

馬英九說，俄烏雙方和談已經進行了10多天，目前還沒有很大進展，但烏克蘭已事先宣布決定讓步，不再要求加入北大西洋公約組織，但拒絕投降；一般分析雙方是和是戰，大概在未來10天左右就會明朗，最近西方國家已經開始研究戰後如何協助烏克蘭在波蘭成立流亡政府繼續抗俄。

談到從俄烏戰爭學到的教訓，馬英九指出，中國大陸的面積是台灣的266倍，人口是台灣的59倍，軍力是全球第3名，台灣是第21名，差距比俄羅斯跟烏克蘭的差距還要大。

馬英九引用孟子曾回應齊宣王說，惟人者為能以大事小，惟智者為能以小是大，也就是說大國要懂得行人道，小國要有智慧，這樣雙方才能打交道，而台灣當然不是烏克蘭，但美國讓盟友失望的故事並不少，從台灣、越南、阿富汗到烏克蘭70多年來史不絕書。

馬英九也引述美國在台協會前理事主席卜睿哲的話，「雖然美國同情也幫助台灣很多，但台灣如果有人因此相信美國會百分百完全支持台灣，這有如無條件的空白支票，最後台灣恐怕會成為唯一的輸家」。

馬英九舉例，日前剛來台訪問的美國前國務卿蓬佩奧，公開主張美國應該與自由民主的中華民國台灣建立外交關係，但外界不免質疑他為什麼不在國務卿任內做這個宣布，而是要等到卸任一年多後，再以平民的身份來呼籲？所以蓬佩奧在卸任後才講了這段話，到底對台灣是不是有利，希望外交部好好研究與衡酌。

也受邀出席中華戰略學會會慶大會的國民黨主席朱立倫則說，烏俄戰爭對於台海情勢是非常重要的警惕，大家期待最高的戰略是和平，但只期待和平，如果沒有充實的國防、沒有國防自主的戰力，我們沒有辦法達到和平，因此，必須先要有堅強、自主戰力的國防。