台灣師範大學藝術學院於110學年度新開設「跨域設計研究」課程，開放台大系統3校各系學生修習，其中學生為視障者設計的無障礙桌遊作品〈Invisible Adventure〉更在2022美國國際設計大獎 IDA 獲得兩銀一銅殊榮，其他修課組別也分別於創業競賽、展演與期刊發表獲得佳績，成果豐碩。

台師大藝術學院109年首創「漫步台師大微學分課程」，開放台大、台師大、台科大各領域學生修課，透過4周的工作坊密集授課，學習成果獲得好評。

台師大表示，「漫步台師大微學分課程」自110學年轉型為常規課程「跨域設計研究」，邀請客座專家、日本慶應大學研究員林凱元擔任講師，指導台大系統12系20位學生，以小組團隊執行跨領域專題研究，實現3校共學、跨域合作願景。

林凱元指出，此門課程特色之一就是將課堂拉到「研究現場」，安排田野調查，讓學生實際踏入臺灣農、漁兩大一級產業現場，透過親身觀察和採訪，取得第一手研究素材。他舉例，過去曾安排踏查蘭陽地區深溝村，深入了解新型態農業型態，並體驗下田採果、包裝、物流過程，探討農業產銷與轉型的契機。

他也強調，除了走入場域研究真實問題，課程也著重訓練設計思考以解決複雜情境，以及對外參與競賽、展演、投書學術研討會，落實設計研究與提案。

台師大設計系碩士生蔡念庭、洪于茜、大學部黃愉茹、科技系邱甯及台科大工商設計系李欣蕙，一同開發無障礙桌遊〈Invisible Adventure〉，透過聽覺與觸覺訊息，搭配簡易科技輔助，讓視障人士與常人在完全平等條件下享受遊戲，榮獲2022美國IDA最佳桌遊、最佳木製玩具銀獎，以及社會影響力設計銅獎。

另外台科大設計系學生施逸青、嚴立心，其作品〈可移動行李箱家具－給妳一張好桌〉為3件式可拆裝的組合桌，有效解決收納問題，提供靈活空間配置。產品不須工具拆裝，方便女性獨立組合，更可收納為行李箱輕鬆移動，去年參加「創新創業推動基地商品化競賽」，獲得產品開發的資金挹注。

台師大藝術學院表示，本課程期待能激發學生的內在動力，使設計與研究並不隨課程結束止息，而持續發揮設計思考落實於生活，尋找機會交由適合挑戰的舞台來評價與驗證。此外，課程也輔導學生至台灣數位外交協會實習，鼓勵青年藉由參與經營數位社群平台，投入公眾外交。