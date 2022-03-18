中央紀委駐國家發改委紀檢監察組將防範和懲治統計造假作為政治監督的重要內容，派員跟進統計督察，深入地方開展嵌入式監督。駐國家發改委紀檢監察組相關負責人指調研發現，有的黨政領導幹部唯GDP政績觀根深蒂固，少數地方通過數據打造發展假像；統計造假指標涉及範圍更廣，開始向單位GDP能耗、二氧化碳排放等指標蔓延。

駐國家發改委紀檢監察組相關負責人介紹，調研發現，少數地方通過數據打造發展假像；人為干預統計數據的方式由明轉暗，通過提醒、打招呼等方式，授意在統計數據上做文章；統計造假指標涉及範圍更廣，開始向研發經費投入比、單位GDP能耗、單位GDP二氧化碳排放等反映經濟社會發展品質的指標蔓延。

該負責人表示，出現上述問題的主要原因在於有的地區沒有完整、準確、全面貫徹新發展理念，有力推動本地區經濟高品質發展的辦法不多；有的黨政領導幹部「唯GDP政績觀根深蒂固，不抓經濟抓報表」，通過干預統計數據謀求政績；有的地區問責處理明顯「寬鬆軟」，避重就輕、抓小放大，將造假責任推給基層工作人員，對領導幹部的問題高舉輕放；有的地方統計部門落實防範和懲治統計造假主體責任層層遞減，防範和懲治統計造假「上熱下冷」問題依然突出。

針對當前統計造假弄虛作假突出問題，該紀檢監察組督促國家統計局在認真核查每一件訊息舉報的基礎上，強化主動發現問題意識，定期開展數據品質隨機抽查、檢查，對轉交地方的統計違紀違法線索掛牌督辦，同時重點關注地方建立防懲統計造假的責任制問責制、統計造假一票否決制等要求的落實情況。

該紀檢監察組相關負責人表示，將持續完善各類統計違紀違法線索移送、資訊共用和支援配合等制度，強化對統計督察、執法檢查中發現的違紀違法問題線索處置情況的指導把關，推動國家統計局對統計違紀違法問題線索處置更加精準。同時，一旦發現國家統計局及調查隊系統幹部存在統計造假、以數謀私、形式主義官僚主義等問題，將嚴肅查處、精準問責，始終保持懲治數字腐敗的高壓態勢。