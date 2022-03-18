妖鎳持續作亂！鎳價上周爆史上大軋空，每噸飆破10萬美元天價，迫使倫敦金屬交易所（LME）宣布暫停交易1周，但16日恢復交易後連二日跌停，LME緊急宣布從周五（18日）起，鎳價單日漲跌幅從8%提高到12%。此前，鎳價破10萬美元之際，外媒報導，「大陸鎳王」青山控股創辦人項光達押注鎳期貨空單，該公司單日虧損逾20億美元（約台幣560億元）；如今鎳價大幅下跌，項光達壓力應大幅減輕。

鎳價歷經1周休市後，16日重新恢復交易並啟用5％漲跌幅限制，未料一開盤鎳價立刻打入跌停，每噸回跌至45590美元，但LME以「技術問題」為由，再度暫停交易，直到倫敦時間下午2點才恢復買賣。

由於鎳市震盪劇烈，LME宣布17日鎳交易單日漲跌幅由5％擴大至8%，但不敵市場賣壓，周四鎳價開盤再度摜殺到8%跌停價，每噸報41945美元。

路透報導，LME又宣布，周五起鎳期貨單日漲跌限制從8%提高到12%。其他貴金屬如鋁、銅、鉛、錫和鋅等仍維持15%漲跌限制。

由於鎳市混亂情況超乎該交易所預期，多次暫停交易，更讓成立145年的LME名譽蒙塵。

一名金屬交易員私下透露，「市場失序到難以形容，真是太丟人了，大家開始思考是否要離開LME。」另位交易員則表示，除非LME將漲跌幅限制擴大到15%，否則還會再跌停一、二天。

陸媒報導，如果鎳價大幅下跌，將大大減輕「大陸鎳王」青山控股創辦人項光達的壓力。青山先前與銀行團達成協議，意味著青山流動性危機解決，即使倫鎳價格持續高位，青山生產的鎳產品也將在高位銷售，這樣可以盡量減少損失。