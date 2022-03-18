知名主持人吳淡如16日分享，7年前做健檢時，發現肺部長了20個結節，還好都小於0.5公分，並無大礙。為此醫師表示，2019年國人有9701人死於肺癌，有家族史者，罹癌機率比沒家族史者高一倍以上，並提醒每半年到一年要做一次檢查，若結節大於0.8公分建議手術處理。

吳淡如16日在臉書表示，7年前母親被診斷第四期肺腺癌，醫師得知母親的所有姐妹都得過肺癌，立即開單要吳淡如做進一步檢查，結果發現肺部長了20個結節，還好都小於0.5公分。由於很難分辨好壞，吳淡如得每年做例行性的CT檢查，這天她一如往常地到醫院做斷層，所幸「安全過關、沒有長大」，吳淡如強調，分享這個故事是為了提醒每個中年人記得去做健康檢查。

根據衛福部2019年公布的癌症登記報告顯示，2019年有1萬5千多人罹患肺癌。肺癌是當年癌症十大死因之首，奪走9701人生命。

醫師表示，關於肺癌，有家族史者，罹癌率會比沒有家族史者高出將近一倍以上，需要每半年到一年做一次檢查，若斷層掃描出肺部有結節，0.5公分以下結節多以觀察為主，0.8公分則建議手術處理。