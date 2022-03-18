警方查扣作案用的摺疊刀。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

感情糾紛相約談判遭割傷 大安警逮情侶檔送辦

37歲張姓男子疑與27歲謝姓女子有感情糾紛，雙方相約15日下午在北市敦化南路談判，張男找了3名友人開車到場助陣，不料，卻被謝女的現任游姓男友持摺疊刀割傷，張男等人落荒而逃。大安分局獲報後，隔日將謝女、游男查緝到案，雖然張男事後不願提告，但警方訊後仍將2嫌依社維法送辦。

警方調查，張男與謝女本來同居，謝女後來結交33歲游姓男友後，張男即要求謝女將自己的物品搬離，並相約出面談判。

當日雙方在馬路上一言不合爆發口角，進而上演全武行，游男掏出摺疊刀劃傷張男的手部及腹部，謝女也加入戰局，持手中的袋子攻擊張男，張男找來的友人見狀趕緊躲上車，將受傷的張男送醫治療。

警方獲報立即派員到醫院釐清案，並調閱監視器畫面發現該對情侶檔搭乘計程車跑回新北市三重區中華路住宅藏匿，16日下午13時將2人查緝到案，查扣到犯案摺疊刀。全案詢後，依社會秩序維護法究辦。