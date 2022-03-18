夯劇《華燈初上》兇手到底是誰引發熱議，也帶出台版酒店話題。營養師高敏敏指出，不管台式或日式酒店的菜色大多高油重鹹，還有小酌的酒精加乘，動不動熱量就超標，成了健康的另類兇手。高敏敏指出，熱量最高的炸龍珠，一盤熱量就近千卡，一頓下來不胖才怪。

●「喝酒=喝油」 是真的

如果因為應酬非得到酒店用餐，盡量小酌即可，或以「有酒精不耐症」為由避免飲酒。高敏敏指出，可以無糖茶飲替代酒類，同時非要飲酒時，也要注意選擇品項，因為酒精濃度越高、熱量也越高。

●多吃水果盤 補充維生素

外食族都知道，油炸類食物熱量破表，選擇下酒菜前，可以先選擇烹調方式較為簡單、清淡的菜色，像是蘆筍手卷口感清爽、熱量低，或是多吃水果盤，就是不錯選擇。

1.以低脂海鮮為主：減少選擇肥肉及內臟類油炸餐點；

2.烹調方式以清蒸、汆燙為主：減少油炸及醬料的使用，以免重鹹造成水腫及鈉含量攝取過多；

3.如果真的想吃高熱量餐點，建議可以以原味為主，減少醬料使用。

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有害健康；飲酒不開車，禁止酒駕。※