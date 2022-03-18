高雄巿議會定期會18日開幕，民間鬥士團體成員徐尚賢（中，持麥克風）參選鳳山議員，率眾在議場外抗議政府開放核食。（曹明正攝）

高雄巿議會定期會18日開幕，台灣基進7巿議員參選人「搶頭香」，在場外公開簽署杜絕議會陋習承諾書，並喊出「議會七不，高雄進步，議會健康，基進守護！」，有意參選鳳山議員的無黨籍徐尚賢也大陣仗抗議核食進口。

基進仁大鳥大議員參選人張婷婷指出，高雄市議會遲到、早退嚴重，頻頻召開臨時會「補救加班」，甚至曾創下連續14天不準時開會的難堪紀錄，不開會、浪費公帑的形象已經讓許多市民厭惡，還連累許多認真開會的議員。

鳳山議員參選人李雨蓁指出，她的選區有議員因詐領考察費判刑入獄，女兒代母出征當選後，還繼續在獄中遠端遙控詐領助理費，人家是傳承民主精神，她們家是傳承詐領技巧，這種陋習應該打破，還給巿民乾淨的議會。

左營楠梓議員參選人陳子瑜指出，總質詢是議員監督市府施政的重要環節，但有議員卻經常在總質詢拿來做無意義的質詢，甚至在浪費大家時間，顯然是不做功課、也不認真，要讓巿政更有效的推動，需要更專業的議員。

民間鬥士團體成員徐尚賢參選鳳山議員，上午也率眾在議場外抗議政府開放核食，他說訴求很簡單，只是要請高雄巿的議員們堅決、抵制日本核災食品進入高雄，並請不分黨派的議員們出來簽字，反對任何核食進來高雄。

徐尚賢說，台灣開放萊豬進口後，請問高雄有設專區、有任何一個豬商標示萊豬肉嗎？什麼設專區、什麼標示清楚，不要再畫唬爛了，不要以為核食開放也會有專區、也會有標示，直接、堅決的抵制核食，就這麼簡單。