大陸國家發改委官網18日指出，為了進一步做好煤炭中長期合約簽訂履約工作，規範簽訂行為，簽足簽實合約，督促嚴格履約，保障發電供熱用煤穩定可靠供應。近日印發通知並召開動員部署會，安排近期對各地和央企2022年煤炭中長期合約簽訂履約情況展開專項核查。

上述通知要求，各地和相關企業要對照簽訂履約政策要求進行自查梳理，不符合要求的抓緊整改。要簽足中長期合約，煤炭企業簽訂的中長期合約數量應達到自有資源量的80％以上，發電供熱企業年度用煤應實現中長期供需合約全覆蓋。

此外，要簽實中長期合約，每筆煤炭中長期合約必須在合理區間內明確價格水準或執行價格機制。要規範簽訂中長期合約，每筆合約應有明確合約數量、品質、期限、流向、運輸方式、違約責任和爭議解決方式等要素。要嚴格合約履約，簽訂合約全部列入全國煤炭交易中心線上平台接受監管，每月線上報送履約情況，不允許搞變通、打折扣，弄虛作假。