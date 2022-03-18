警方在王男身上起出印有「含笑半步顛」的安非他命糖果包。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在王男背包中起出裝滿印有「含笑半步顛」的安非他命糖果包50包。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

喜劇天王周星馳在經典電影「唐伯虎點秋香」中以「含笑半步顛」形容天下奇毒，近來頻被販毒集團引用，貼上包裝以掩人耳目；高市1名失業的王姓男子，當人頭帳戶還負責提領包裹，穿著及機車特徵被警方鎖定，16日下午被警方尾隨跟監逮捕，當場在王男身上起出50包印有「含笑半步顛」的安非他命糖果包。

警方指出，20歲的王姓男子提供人頭帳戶給詐騙集團，並協助提領包裹，由於王男犯案時，身穿黑色外套和白色Ｔ恤、牛仔褲及機車等特徵被警方鎖定，警方持續追查，於3月16日晚間8時許，在三民區澄清路發現王男行蹤，趨前將王男逮捕。

警方發現王男落網時神情緊張，不時偷瞄後背包，警方認為事有蹊蹺，檢查王男背包中的信封袋，發現裝滿印有「含笑半步顛」的安非他命糖果包50包，總計177公克，王男見事跡敗露，主動坦承持有毒品，表示想以電影「唐伯虎點秋香」中的「含笑半步顛」包裝混淆視聽，未料仍遭警方查獲。

由於毒品數量不小，警方懷疑擔任人頭帳戶的王男也冒險擔任運毒的「小蜜蜂」，訊後先依詐欺罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並持續追查毒品來源。