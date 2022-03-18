曾獲台北市長柯文哲推薦參選立委的李縉穎，近日呼籲台北市副市長黃珊珊「別出來亂了」，言外之意盼北市長選戰「藍白合」。有望代表國民黨參選北市長的立委蔣萬安18日表示，尊重每個人表達的意見，他強調希望看到「全民合」，任何政黨利益都不應凌駕在人民利益之上。

蔣萬安今在北市議會參加公務機關基層勞工產業工會會員大會，被問到李縉穎呼籲黃珊珊別出來亂，蔣萬安表示，他不清楚李的想法，但尊重每個人表達的意見，他強調希望看到全民合，任何政黨利益都不應凌駕在人民利益之上，民意代表就是反映民意、為民眾爭取權益，持續做並秉持初衷會得到人民的認同與支持。

對於「藍白合」，國民黨選起來比較輕鬆，蔣萬安認為，希望看到的是全民合，持續秉持初衷，為民眾發聲，在基層為民眾解決問題，這也是他在上一屆擔任立委到這一屆，一直在做也會持續做。

至於到議會是否要加強選戰布局，蔣萬安指出，過去一直以來都有來議會和議員來配合，這2屆北市立委當然在很多議題和地方事情處理上，需要和議員配合、好好合作，來議會不管是在疫情期間捐贈物資，就防疫相關政策討論，在立法院黨團和議會黨團都有密切合作，這都是很自然的事情。

蔣萬安說，今天特別參加公務機關基層勞工產業工會活動，其實過去每一年都有來參加，公務機關除了優秀的公務人員，還有一群包括基層技工、駕駛等等扮演非常很重要推手，他在立院一直都很關心勞工議題，過去也都參與工會的活動，了解面臨到的問題，如何在中央幫忙推動修法，透過質詢幫忙發聲。

外界好奇何時宣布參選，蔣萬安表示，一直以來都非常關心基層面臨到的問題，身為台北市立法委員，當然包括跟議員合作、關心市民議題，了解民眾可能碰到的問題，都是在幫民眾解決問題、爭取權益，只要秉持這樣的初衷，關注民生都會得到民眾的認同與支持。